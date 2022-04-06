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Депутат Александр Толмачев: «Модное понятие «культуры отмены» на Россию сработало откровенно плохо»

17:45 06.04.2022

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Фото пресс-службы Александра Толмачева
Депутат Государственной думы Александр Толмачёв прокомментировал ситуацию с экономическим давлением и санкциями, которые принимаются западными странами по отношению к России.

«Модное понятие «культуры отмены», на которое так надеялись организаторы беспрецедентного давления на Россию, сработало откровенно плохо. Сколько западные специальные институты ни изучали людей, живущих от Калининграда до Владивостока, ключики подобрать не удалось. Наш человек мало переживает о том, что там написала в Instagram условная Мадонна. Нам своих забот хватает: например, 40 сантиметров снега в начале апреля выпадает, и сразу есть чем заняться», – написал парламентарий в своем Telegram-канале.

Также депутат отметил, что, несмотря на нагнетаемую истерию, участие в юбилейном Петербургском международном экономическом форуме подтвердили 69 стран.

«В тезис, усиленно разгоняемый европейскими и американскими СМИ, что против России весь мир, не верят даже сами иностранцы. О том, что для Москвы, Пекина, Рио или Мумбаи весь мир – это не Лондон, Вашингтон или Женева, составители западных методичек, видимо, не догадываются. Ну и пусть пребывают в своем избирательном невежестве. А мы, кроме прочего, научимся фильтровать и правильно оценивать «информацию» с той стороны», – заключил законодатель.

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