Вячеслав Кантор ушел с поста президента Европейского еврейского конгресса

20:39 Источник: НГ Религии

Предприниматель Вячеслав Кантор покинул пост президента Европейского еврейского конгресса (ЕЕК). Такое решение связано с тем, что правительство Великобритании 7 апреля ввело санкции в отношении предпринимателя. "Европейский еврейский конгресс глубоко потрясен и потрясен решением британского правительства ввести санкции против доктора Моше Кантора, президента Европейского еврейского конгресса, Фонда Всемирного форума памяти Холокоста и Европейского совета по толерантности и примирению, - заявили "НГ" в организации. - Решение является ошибочным и лишено каких-либо фактических или основанных на доказательствах достоинств.

Доктор Кантор — гражданин Великобритании, более трех десятилетий проживший в Западной Европе, многие годы из которых прожил в Великобритании. Он давний и уважаемый еврейский лидер, посвятивший свою жизнь безопасности и благополучию еврейских общин Европы и борьбе с антисемитизмом, расизмом и ксенофобией. В знак признания этой жизненной работы на благо еврейских общин и его усилий по привитию большей терпимости и примирения в Европе и за ее пределами д-р Кантор был удостоен самых престижных наград и наград от многих европейских глав государств и правительств. Мы призываем к тому, чтобы это решение было отменено как можно скорее. Д-р Кантор немедленно покидает пост президента организации, чтобы гарантировать, что Европейский еврейский конгресс продолжит свою важную миссию". "Исполнительный комитет EJC вскоре соберется для обсуждения дальнейших шагов", - добавили в ЕЕК.

Европейский еврейский конгресс - международная неправительственная организация, представляющая интересы европейского еврейства, проживающего в 42 странах континента. ЕЕК был учрежден в 1986 году и расположен в Париже. Отделения Конгресса находятся в Берлине, Брюсселе, Будапеште и Страсбурге.



Андрей Мельников