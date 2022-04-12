В качестве внешней администрации уходящих из РФ компаний смогут назначать ВЭБ.РФ — проект
15:12 12.04.2022
Государственная корпорация развития ВЭБ.РФ или иная организация, предложенная межведомственной комиссией при Минэкономразвития и согласованная с главой субъекта РФ, может быть назначена решением суда в качестве внешней администрации компании, объявившей об уходе с рынка России. Это следует из внесенного во вторник депутатами-единороссами законопроекта о внешнем управлении иностранными компаниями.
«В качестве внешней администрации судом может быть назначена государственная корпорация развития „ВЭБ.РФ“ или иная организация, предложенная межведомственной комиссией и согласованная с главой субъекта РФ, в котором зарегистрирована или на территории которого осуществляет деятельность организация», — говорится в пояснительной записке.
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