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НОВОСТИ

В качестве внешней администрации уходящих из РФ компаний смогут назначать ВЭБ.РФ — проект

15:12 12.04.2022

Государственная корпорация развития ВЭБ.РФ или иная организация, предложенная межведомственной комиссией при Минэкономразвития и согласованная с главой субъекта РФ, может быть назначена решением суда в качестве внешней администрации компании, объявившей об уходе с рынка России. Это следует из внесенного во вторник депутатами-единороссами законопроекта о внешнем управлении иностранными компаниями.

«В качестве внешней администрации судом может быть назначена государственная корпорация развития „ВЭБ.РФ“ или иная организация, предложенная межведомственной комиссией и согласованная с главой субъекта РФ, в котором зарегистрирована или на территории которого осуществляет деятельность организация», — говорится в пояснительной записке.

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