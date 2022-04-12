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Мишустин подписал распоряжение о создании госпрограммы "Строительство"

19:45 12.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Новая государственная программа «Строительство» появится в РФ с 1 января 2023 года. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин.

«Раздел III перечня государственных программ Российской Федерации <…> дополнить позицией следующего содержания: „Строительство“, — говорится в документе, опубликованном на портале официальных правовых актов.

Там отмечается, что распоряжение о новой госпрограмме вступит в силу с 1 января следующего года, период ее реализации составит пять лет. Ответственным исполнителем назначен Минстрой РФ.

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