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НОВОСТИ

ВС РФ могут нанести удары по объектам в Киеве, если не прекратятся попытки диверсий - МО РФ

20:15 13.04.2022 Источник: Интерфакс, ТАСС

Вооруженные силы РФ нанесут удары по центрам принятия решений, в том числе в Киеве, в случае попыток диверсий и нанесения ударов украинскими войсками по объектам в России. Об этом сообщил во вторник официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Видим попытки диверсий и нанесения ударов украинскими войсками по объектам на территории Российской Федерации. Если такие случаи продолжатся, то Вооруженными силами Российской Федерации будут нанесены удары по центрам принятия решений, в том числе в Киеве, от чего российская армия до сих пор воздерживалась», — сказал Конашенков.

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