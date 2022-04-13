ВС РФ могут нанести удары по объектам в Киеве, если не прекратятся попытки диверсий - МО РФ
20:15 13.04.2022 Источник: Интерфакс, ТАСС
«Видим попытки диверсий и нанесения ударов украинскими войсками по объектам на территории Российской Федерации. Если такие случаи продолжатся, то Вооруженными силами Российской Федерации будут нанесены удары по центрам принятия решений, в том числе в Киеве, от чего российская армия до сих пор воздерживалась», — сказал Конашенков.
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