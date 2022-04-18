Порядка 20% детей до 15 лет не понимают прочитанное — Васильева

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Порядка 20% детей в возрасте до 15 лет не понимают прочитанной информации, заявила в понедельник президент Российской академии образования (РАО) Ольга Васильева на I международной ассамблее «Ученик в современном мире: формула успеха».

«Двадцать процентов детей до 15 лет не достигают пороговых значений функциональной грамотности, это результаты как российских, так и международных исследований. То есть получается, что вся информация, которая им [ребенком] прочитывается, остается вне его понимания», — сказала Васильева.

По ее словам, сегодня у детей в РФ наблюдается резкий провал после начальной школы. Так, больше отличников в 1-4-х классах, «на основном уровне образования существенно меньше». Причины могут быть в усложнении программы, снижении мотивации в обучении, разных подходах учителей и так далее. Российские ученые ищут ответ на этот вопрос, отметила Васильева.