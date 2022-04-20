В России проведен успешеый пуск новой межконтинентальной ракеты "Сармат"

18:50 Источник: Интерфакс

Российские военные сообщили об испытательном пуске новой межконтинентальной ракеты "Сармат", который прошёл успешно.

"Сегодня в 15 часов 12 минут московского времени на государственном испытательном космодроме "Плесецк" в Архангельской области из шахтной пусковой установки проведен успешный пуск межконтинентальной баллистической ракеты стационарного базирования "Сармат", - сообщили в ведомстве.

"Задачи пуска выполнены в полном объёме. Подтверждены расчетные характеристики на всех этапах ее полета. Учебные боевые блоки прибыли в заданный район на полигоне Кура на полуострове Камчатка", - отметили в Минобороны РФ.

"Данный пуск является первым в программе государственных испытаний. После завершения программы испытаний ракетный комплекс "Сармат" поступит на вооружение Ракетных войск стратегического назначения", - заявили военные.