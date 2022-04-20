0
0
85
НОВОСТИ

В России проведен успешеый пуск новой межконтинентальной ракеты "Сармат"

18:50 20.04.2022 Источник: Интерфакс

Российские военные сообщили об испытательном пуске новой межконтинентальной ракеты "Сармат", который прошёл успешно.

"Сегодня в 15 часов 12 минут московского времени на государственном испытательном космодроме "Плесецк" в Архангельской области из шахтной пусковой установки проведен успешный пуск межконтинентальной баллистической ракеты стационарного базирования "Сармат", - сообщили в ведомстве.

"Задачи пуска выполнены в полном объёме. Подтверждены расчетные характеристики на всех этапах ее полета. Учебные боевые блоки прибыли в заданный район на полигоне Кура на полуострове Камчатка", - отметили в Минобороны РФ.

"Данный пуск является первым в программе государственных испытаний. После завершения программы испытаний ракетный комплекс "Сармат" поступит на вооружение Ракетных войск стратегического назначения", - заявили военные.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Новости

18:10 20.04.2022
Участвовать в Уимблдонском турнире теннисистам из РФ и Белоруссии запретили
0
130
17:45 20.04.2022
Успешный пуск МБР «Сармат» произведен с Плесецка — Минобороны РФ
0
174
17:12 20.04.2022
Киевский режим с начала спецоперации привлек 7 тыс. наемников из 63 государств — Захарова
0
186
17:00 20.04.2022
США должны перестать недооценивать решимость и способности Китая — министр обороны КНР
0
224
16:32 20.04.2022
Оплату отопления летом предлагается отменить в России с 2024 года — Минстрой
0
304
16:12 20.04.2022
Джонсон призвал российские власти «отнестись с милосердием» к британским пленным
0
318
16:00 20.04.2022
Власти РФ будут поддерживать возвращающихся в страну соотечественников — Путин
0
321
15:32 20.04.2022
Германия поставила Киеву много вооружений, о которых не упоминалось публично — Бербок
0
368
15:12 20.04.2022
Пашинян заявил, что на переговорах с Путиным были достигнуты важные договоренности
0
320
15:00 20.04.2022
Париж готов предоставить Киеву гарантии безопасности - Politico
0
334

Возврат к списку