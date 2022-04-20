В России проведен успешеый пуск новой межконтинентальной ракеты "Сармат"
18:50 20.04.2022 Источник: Интерфакс
"Сегодня в 15 часов 12 минут московского времени на государственном испытательном космодроме "Плесецк" в Архангельской области из шахтной пусковой установки проведен успешный пуск межконтинентальной баллистической ракеты стационарного базирования "Сармат", - сообщили в ведомстве.
"Задачи пуска выполнены в полном объёме. Подтверждены расчетные характеристики на всех этапах ее полета. Учебные боевые блоки прибыли в заданный район на полигоне Кура на полуострове Камчатка", - отметили в Минобороны РФ.
"Данный пуск является первым в программе государственных испытаний. После завершения программы испытаний ракетный комплекс "Сармат" поступит на вооружение Ракетных войск стратегического назначения", - заявили военные.
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