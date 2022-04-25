Китай не занимается строительством военной базы на Соломоновых Островах — МИД КНР

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китай не занимается реализацией проекта по строительству военной базы на Соломоновых Островах. Об этом заявил в понедельник официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

«Рассуждения о том, что Китай якобы строит военную базу на Соломоновых Островах, — фальсификация, сфабрикованная небольшой группой людей, которые руководствуются собственными скрытыми мотивами», — сообщил он на брифинге.