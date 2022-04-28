Экс-премьер Молдавии предложил объединиться с Румынией в случае приближения армии РФ
12:20 28.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Бывший премьер-министр Молдавии Юрий Лянкэ считает, что республика должна объединиться с Румынией, если российская армия «подойдет близко к границам страны».
«На мой взгляд, единственный сценарий — это объединение. Если Румыния вместе с Кишиневом пойдут на такой шаг, то мы сразу окажемся под зонтом безопасности НАТО и Европейского союза», — сказал Лянкэ в интервью, опубликованном в четверг на сайте молдавского издания «Тимпул».
Он добавил, что когда сам был премьер-министром (2013–2015 гг.), то в 2014 году оказался «в похожей ситуации» и у него «были такие договоренности» с президентом и премьер-министром Румынии. «Я не говорю, что это просто [реализовать], но не невозможно», — добавил Лянкэ.
Ряд внепарламентских политических партий в Молдавии и Румынии долгие годы продвигают идеи объединения двух стран с молчаливого согласия проевропейских правительств в Кишиневе. Согласно опросам общественного мнения, широкой поддержки они пока не получили. В настоящий момент Лянкэ возглавляет Европейскую народную партию Молдовы, которая не представлена в парламенте.
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