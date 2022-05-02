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НОВОСТИ

Решение по членству в НАТО Финляндия примет 12 мая

14:20 02.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Финляндия примет решение по членству в НАТО в четверг 12 мая. Об этом в понедельник сообщает финская газета «Илталехти» со ссылкой на источники.

По информации издания, президент страны Саули Ниинистё объявит, что поддерживает вступление страны в НАТО. После этого парламент сообщит, что страна должна подать заявку на членство в военный альянс. Премьер-министр Санна Марин также согласна с тем, что Финляндия должна вступить в НАТО.

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