Решение по членству в НАТО Финляндия примет 12 мая

14:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Финляндия примет решение по членству в НАТО в четверг 12 мая. Об этом в понедельник сообщает финская газета «Илталехти» со ссылкой на источники.



По информации издания, президент страны Саули Ниинистё объявит, что поддерживает вступление страны в НАТО. После этого парламент сообщит, что страна должна подать заявку на членство в военный альянс. Премьер-министр Санна Марин также согласна с тем, что Финляндия должна вступить в НАТО.



