Нападение на посла РФ в Польше в День Победы кощунство -Слуцкий

14:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Нападение на посла РФ в Польше Сергея Андреева во время возложения венков на кладбище советским воинам — кощунство. Такое мнение высказал в беседе с ТАСС председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в понедельник.



«Нападение на посла России в Польше во время возложения венков на кладбище советским воинам — настоящее кощунство. Это омерзительная выходка стала следствием нагнетания русофобской истерии и курса властей на переписание истории», — сказал политик.



Он подчеркнул, что именно Варшава всегда была одной из первых среди тех, кто занимался «откровенным насаждением исторической лжи, варварским образом выкорчевывал могилы воинов-освободителей и способствовал реинкарнации нацизма в соседней Украине». «Еще раз повторю — это кощунство», — резюмировал Слуцкий.



