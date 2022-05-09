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Нападение на посла РФ в Польше в День Победы кощунство -Слуцкий

14:20 09.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Нападение на посла РФ в Польше Сергея Андреева во время возложения венков на кладбище советским воинам — кощунство. Такое мнение высказал в беседе с ТАСС председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в понедельник.

«Нападение на посла России в Польше во время возложения венков на кладбище советским воинам — настоящее кощунство. Это омерзительная выходка стала следствием нагнетания русофобской истерии и курса властей на переписание истории», — сказал политик.

Он подчеркнул, что именно Варшава всегда была одной из первых среди тех, кто занимался «откровенным насаждением исторической лжи, варварским образом выкорчевывал могилы воинов-освободителей и способствовал реинкарнации нацизма в соседней Украине». «Еще раз повторю — это кощунство», — резюмировал Слуцкий.

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