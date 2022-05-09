В Москве «Бессмертный полк» собрал более миллиона человек - МВД

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В российской столице в шествии «Бессмертный полк» приняло участие большое количество граждан. По словам официального представителя МВД РФ Ирины Волк, в рамках акции «Бессмертный полк» в колоннах с портретами своих родных прошли более миллиона жителей и гостей мегаполиса.

Как сообщала «НГ», шествие «Бессмертный полк» в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне стартовало в Москве в 15:00. В нем участвовали мэр Сергей Собянин, который пришел на акцию с портретом своего дяди, рядового Филиппа Собянина, а также президент РФ Владимир Путин, который нес фото своего отца Владимира Спиридоновича, в годы войны защищавшего «Невский пятачок».

Напомним, длина маршрута «Бессмертного полка» в Москве составила 7 км. Горожане прошли по Ленинградскому проспекту, Тверской и 1-я Тверской-Ямской улицам, Охотному Ряду, по Манежной и Красной площадям.