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ВС РФ уничтожили переправу и подразделение ВСУ при попытке переправы через Северный Донец

19:00 14.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские войска уничтожили понтонную переправу и подразделение ВСУ, предпринявшее попытку переправиться через Северский Донец. Об этом сообщили в субботу в Минобороны России.

Также военное ведомство опубликовало соответствующие кадры.

«В ходе разведывательно-поисковых действий мотострелкового подразделения ВС РФ расчетом беспилотного летательного аппарата было обнаружено подразделение ВСУ на боевых машинах пехоты, предпринявшее попытку переправиться по наведенной понтонной переправе», — сказали в Минобороны.

По данным военного ведомства, российские мотострелки скорректировали огонь артиллерии по наведенной переправе и бронетехнике ВСУ, укрывавшихся в лесном массиве.

«Огнем артиллерии понтонная переправа была полностью разрушена и затонула. Успевшая переправиться по понтонам бронетехника противника с экипажами в ходе боя была уничтожена огнем российских артиллеристов и экипажей боевых машин пехоты. Часть бронетехники ВСУ была захвачена российскими военнослужащими», — подчеркнули в министерстве.

Также на противоположном берегу была уничтожена бронетехника и техника понтонно-мостового подразделения ВСУ при попытке отхода, добавили в Минобороны.

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