0
0
86
НОВОСТИ

Российские активы группы Renault перешли в государственную собственность — Минпромторг РФ

09:00 16.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Акции завода «Рено Россия» переданы городу Москве, доля Renault в «Автовазе» — институту НАМИ, сообщается в официальном telegram-канале Минпромторга РФ.

«Подписанные соглашения предусматривают передачу акций Renault Россия городу Москве и акций „Автоваза“ — государству в лице подведомственного Минпромторгу России ФГУП „НАМИ“. В результате сделок доли в активах распределятся следующим образом: 100% акций ЗАО „Рено Россия“ будет владеть правительство Москвы. 67,69% акций автоконцерна „Автоваз“ переходят в собственность Российской Федерации в лице ФГУП „НАМИ“. Оставшиеся акции автоконцерна „Автоваз“ сохранит ГК „Ростех“, — говорится в сообщении.

При этом «Автоваз» продолжит выпускать всю линейку автомобилей Lada на заводах. Также производитель будет осуществлять сервисное обслуживание автомобилей Renault на российском рынке.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

09:32 16.05.2022
Остин рассказал главе Минобороны Украины о своем разговоре с Шойгу — Пентагон
0
9
09:20 16.05.2022
В Польше призвали к демилитаризации Калининграда
0
51
09:05 16.05.2022
Германия прекратит импорт нефти из РФ к концу года даже при отсутствии эмбарго ЕС - Bloomberg
0
73
21:10 15.05.2022
Вступление Швеции и Финляндии в НАТ в числе первых одобрит Латвия — глава МИД
0
656
18:40 15.05.2022
В Сомали обстреляли из минометов избирательный участок - портал
0
714
18:30 15.05.2022
Закон, расширяющий возможности для донорства органов, принят в Швейцарии
0
750
16:45 15.05.2022
В Ростовской области горит производственное здание компании "Глория Джинс" - МЧС
0
963
15:35 15.05.2022
В Москве началось прощание с Ренатом Ибрагимовым
0
1042
14:55 15.05.2022
Чехию покинули более трети беженцев из Украины - агентство
0
1174
14:45 15.05.2022
В Курганской области локализованы все природные пожары - МЧС
0
839

Возврат к списку