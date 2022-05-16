Российские активы группы Renault перешли в государственную собственность — Минпромторг РФ
09:00 16.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Акции завода «Рено Россия» переданы городу Москве, доля Renault в «Автовазе» — институту НАМИ, сообщается в официальном telegram-канале Минпромторга РФ.
«Подписанные соглашения предусматривают передачу акций Renault Россия городу Москве и акций „Автоваза“ — государству в лице подведомственного Минпромторгу России ФГУП „НАМИ“. В результате сделок доли в активах распределятся следующим образом: 100% акций ЗАО „Рено Россия“ будет владеть правительство Москвы. 67,69% акций автоконцерна „Автоваз“ переходят в собственность Российской Федерации в лице ФГУП „НАМИ“. Оставшиеся акции автоконцерна „Автоваз“ сохранит ГК „Ростех“, — говорится в сообщении.
При этом «Автоваз» продолжит выпускать всю линейку автомобилей Lada на заводах. Также производитель будет осуществлять сервисное обслуживание автомобилей Renault на российском рынке.
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