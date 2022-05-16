Сбербанк: SberPay уже стал альтернативой западным платежным сервисам

19:58

Сбербанк развивает возможности своих продуктов для розничных клиентов, чтобы минимизировать негативный эффект от санкций, в том числе систему платежных сервисов SberPay. Об этом рассказал первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев в интервью телеканалу «Россия 24».

«Сейчас целый набор продуктов, связанных с платежами, платежными сервисами, недоступен из-за санкций. Вместе с тем, например, в интернете у нас есть возможность платить SberPay. И после ухода западных платежных систем мы видим рост интереса и клиентов, и торговых точек в этому продукту. Мы видим рост количества транзакций. Они увеличились уже вдвое. Мы понимаем, что этот продукт будет расширяться дальше», – отметил он.

По мнению Кирилла Царева, SberPay может стать альтернативой западным платежным сервисам. «В интернете, я считаю, что он уже в целом стал. Просто необходимо большее количество подключения торговых точек, чем мы сейчас и занимаемся», – сказал первый зампред правления Сбербанка.