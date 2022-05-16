НАТО не должна проводить военные операции за пределами своей территории — Орбан

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

НАТО не должна проводить наступательные операции за пределами территории входящих в нее государств. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая в понедельник перед депутатами национального парламента.

«НАТО является оборонительным союзом и не должна поддаваться искушению вести наступательные военные действия за пределами границ своих государств-членов. НАТО не должна превращаться из оборонительного альянса в военный», — процитировало его информационное агентство МТИ.

В то же время Орбан подтвердил приверженность Венгрии членству в НАТО, подчеркнув, что это особенно важно сейчас, когда на территории соседней Украины разразился военный конфликт, угрожающий безопасности его страны. Он выразил опасения, что этот конфликт будет продолжаться еще долго и с применением оружия «в количестве, которое трудно постичь разумом».

Премьер подтвердил, что Венгрия призывает стороны конфликта к немедленному прекращению огня и урегулированию ситуации за столом переговоров.

Орбан выступил в парламенте после того, как депутаты подавляющим большинством голосов переизбрали его на посту премьера еще на четыре года. Возглавляемая им партия «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз» 3 апреля одержала убедительную победу на парламентских выборах, а в начале мая президент республики поручил ему сформировать новое правительство.