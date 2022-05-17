Отказ Финляндии и Швеции от нейтралитета под нажимом США развязывает России руки — МИД РФ

11:05

Отказ Финляндии и Швеции от невступления в военные блоки под нажимом Вашингтона развязывает России руки. Об этом заявила во вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала «Соловьев Live».

«То, что сейчас делают под нажимом Вашингтона Финляндия и Швеция, а на самом деле не их народы, а их политические силы, развязывает России руки, — сказала дипломат. — Сегодня Вашингтон, под давлением заставляя эти страны, которые много десятилетий проводили нейтральную политику невступления в военные блоки, заставляя их менять свою стратегическую направленность и курс, развязал нам руки».