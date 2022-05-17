В России выявили 4 122 случая заражения коронавирусом за сутки

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 4 122, до 18 268 958. Об этом сообщили во вторник журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией. В относительном выражении прирост количества инфицированных составил 0,02%.

Число случаев выздоровления после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 5 984, до 17 658 542. Днем ранее там сообщали о 5 379 вылечившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 110, до 377 869. Днем ранее было зарегистрировано 89 смертей.