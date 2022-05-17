В России выявили 4 122 случая заражения коронавирусом за сутки
12:32 17.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 4 122, до 18 268 958. Об этом сообщили во вторник журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией. В относительном выражении прирост количества инфицированных составил 0,02%.
Число случаев выздоровления после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 5 984, до 17 658 542. Днем ранее там сообщали о 5 379 вылечившихся.
Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 110, до 377 869. Днем ранее было зарегистрировано 89 смертей.
НОВОСТИ
- 12:00 17.05.2022
- Из «Азовстали» сдались в плен 256 украинских военных, в их числе 51 раненый — Штаб ДНР
- 10:20 17.05.2022
- Курское село на границе с Украиной обстреляно из крупнокалиберного оружия — губернатор
- 09:20 17.05.2022
- ВВС США заявили об успешном проведении испытания гиперзвукового оружия
- 21:20 16.05.2022
- Норвегия, Дания и Исландия намерены помочь Финляндии и Швеции, если те будут атакованы до вступления в НАТО
- 19:20 16.05.2022
- Спецслужбы Украины подорвали фугас с тонной аммиачной селитры под Мазановкой — МО РФ
- 18:00 16.05.2022
- Страны ОДКБ осенью проведут серию совместных учений — Путин
- 16:12 16.05.2022
- Раненых украинских военных с «Азовстали» начали эвакуировать с территории завода — МО РФ
- 12:20 16.05.2022
- ПВО РФ сбили украинский самолет Су-24 в районе Змеиного — МО
- 09:32 16.05.2022
- Остин рассказал главе Минобороны Украины о своем разговоре с Шойгу — Пентагон
- 12:00 14.05.2022
- Ракетчики и артиллеристы в течение ночи поразили свыше 500 объектов ВСУ — Минобороны РФ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать