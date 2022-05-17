Решение о формате участия РФ в саммите G20 будет принято ближе к мероприятию — Песков
13:00 17.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Решение о формате участия России в саммите Группы двадцати в этом году в Индонезии будет основываться на наилучшем варианте. Об этом заявил журналистам во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, готовится ли визит Владимира Путина на этот саммит в ноябре.
«По мере приближения этого мероприятия мы примем наилучшее на тот момент решение о формате нашего участия», — подчеркнул представитель Кремля.
«Были контакты и есть приглашение [Путину на саммит]. В любом случае Россия продолжает работу в рамках „двадцатки“, мы считаем этот форум чрезвычайно важным», — сказал он, отметив, что шерпа РФ в G20 также продолжает работать.
НОВОСТИ
- 14:32 17.05.2022
- В Москве выявили 212 заразившихся коронавирусом за сутки
- 14:12 17.05.2022
- Суд признал экс-полковника МВД Захарченко виновным в получении взяток на 1,4 млрд рублей
- 14:10 17.05.2022
- Андрей Воробьев проверил работу нового детсада и ход строительства школы в Красногорске
- 14:02 17.05.2022
- Сбер снизил ставки по кредитам для малого и микробизнеса
- 14:00 17.05.2022
- Нацистские преступники не должны подлежать обмену — Володин
- 13:32 17.05.2022
- Украинские военные обстреляли Херсон из РСЗО "Смерч"
- 13:20 17.05.2022
- РФ объявила персонами нон грата двух сотрудников посольства Финляндии в Москве — МИД
- 13:05 17.05.2022
- Авиация РФ уничтожила три украинских склада боеприпасов в Николаевской области — МО РФ
- 12:32 17.05.2022
- В России выявили 4 122 случая заражения коронавирусом за сутки
- 12:20 17.05.2022
- Киев заявляет, что страна не является русофобской, но факты говорят об обратном — Лавров
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать