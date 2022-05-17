Решение о формате участия РФ в саммите G20 будет принято ближе к мероприятию — Песков

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Решение о формате участия России в саммите Группы двадцати в этом году в Индонезии будет основываться на наилучшем варианте. Об этом заявил журналистам во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, готовится ли визит Владимира Путина на этот саммит в ноябре.

«По мере приближения этого мероприятия мы примем наилучшее на тот момент решение о формате нашего участия», — подчеркнул представитель Кремля.

«Были контакты и есть приглашение [Путину на саммит]. В любом случае Россия продолжает работу в рамках „двадцатки“, мы считаем этот форум чрезвычайно важным», — сказал он, отметив, что шерпа РФ в G20 также продолжает работать.