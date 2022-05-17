26 мая в Доме правительства Московской области пройдет Женский форум «Здоровье»
14:50 17.05.2022
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Иллюстрация предоставлена организаторами
Женского форума «Здоровье»
Главная задача форума – помочь женщинам нашей страны быть более адаптированными, информированными в вопросах сохранения и поддержания собственного здоровья, а также здоровья своей семьи, особенно детей.
Как разобраться, какому источнику можно верить? И что лучше, консультация на страницах медицинских сайтов или очный визит к врачу? Эти и другие актуальные вопросы будут обсуждать в рамках пленарной части форума с ведущими специалистами здравоохранения.
В программе форума предусмотрена дискуссионная секция по следующим направлениям.
На сессии «Школа крепкого иммунитета» расскажут все о микробиоте глазами иммунолога, гастроэнтеролога и аллерголога. Также поднимут темы избыточного веса и ожирения, профилактики заболеваний и здорового сна.
На сессии «Право выбора» обсудят мифы и реальность об отечественной фармакологии, гомеопатию в современной медицине, возможно ли предотвратить онкологию и как сохранять крепкий иммунитет. Отдельное внимание теме «Новая реальность после Ковид-19».
На сессии «Микро – не значит мало» поговорят про мифы о витаминах. А также – как продлить молодость и возможно ли победить генетику.
В сессии «Психология и здоровье» расскажут о стратегии поведения и стрессоустойчивости.
В рамках форума пройдет выставка отечественных фармкомпаний и медицинского оборудования.
В форуме примут участие:
- организатор форума, председатель регионального отделения «Союза женщин России», президент благотворительного фонда социальных программ Московской области «Исток» Екатерина Богдасарова;
- заместитель председателя Совета Федерации Галина Карелова;
- первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Ольга Забралова;
- председатель Общероссийской общественно-государственной организации «Союз женщин России» Екатерина Лахова;
- вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина;
- первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова;
- заместитель директора по научной работе ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова» Министерства здравоохранения Российской Федерации Лейла Адамян.
Для всех желающих присоединиться к форуму будет организована прямая трансляция на ютуб-канале «Союз женщин России», а также на «360 Новости» и в социальных сетях телеканала – VK и ОК.
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