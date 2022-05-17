14:50

Иллюстрация предоставлена организаторами

Женского форума «Здоровье»



26 мая в Доме правительства Московской области пройдет Женский форум «Здоровье». Мероприятие организовано Московским областным региональным отделением «Союза женщин России».

Главная задача форума – помочь женщинам нашей страны быть более адаптированными, информированными в вопросах сохранения и поддержания собственного здоровья, а также здоровья своей семьи, особенно детей.

Как разобраться, какому источнику можно верить? И что лучше, консультация на страницах медицинских сайтов или очный визит к врачу? Эти и другие актуальные вопросы будут обсуждать в рамках пленарной части форума с ведущими специалистами здравоохранения.

В программе форума предусмотрена дискуссионная секция по следующим направлениям.

На сессии «Школа крепкого иммунитета» расскажут все о микробиоте глазами иммунолога, гастроэнтеролога и аллерголога. Также поднимут темы избыточного веса и ожирения, профилактики заболеваний и здорового сна.

На сессии «Право выбора» обсудят мифы и реальность об отечественной фармакологии, гомеопатию в современной медицине, возможно ли предотвратить онкологию и как сохранять крепкий иммунитет. Отдельное внимание теме «Новая реальность после Ковид-19».

На сессии «Микро – не значит мало» поговорят про мифы о витаминах. А также – как продлить молодость и возможно ли победить генетику.

В сессии «Психология и здоровье» расскажут о стратегии поведения и стрессоустойчивости.

В рамках форума пройдет выставка отечественных фармкомпаний и медицинского оборудования.

В форуме примут участие:

- организатор форума, председатель регионального отделения «Союза женщин России», президент благотворительного фонда социальных программ Московской области «Исток» Екатерина Богдасарова;

- заместитель председателя Совета Федерации Галина Карелова;

- первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Ольга Забралова;

- председатель Общероссийской общественно-государственной организации «Союз женщин России» Екатерина Лахова;

- вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина;

- первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова;

- заместитель директора по научной работе ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова» Министерства здравоохранения Российской Федерации Лейла Адамян.

Для всех желающих присоединиться к форуму будет организована прямая трансляция на ютуб-канале «Союз женщин России», а также на «360 Новости» и в социальных сетях телеканала – VK и ОК.