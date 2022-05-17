Из Подмосковья на Донбасс отправилась новая партия с помощью, собранной при поддержке Андрея Воробьева

17:42

Фото Павла Попова

Автоцистерна и две фуры с гуманитарной помощью, собранной в рамках акции «Доброе дело», отправились сегодня на Донбасс и освобожденные территории из распределительного центра в Домодедове.

В акции, поддержанной губернатором Московской области Андреем Воробьёвым, принимают участие все 1,2 тыс. школ Подмосковья. Товары первой необходимости, игрушки, рисунки и письма с теплыми словами поддержки дети приносят прямо в свои учебные заведения. К ребятам присоединились и взрослые, в частности предприниматели региона, которые также оказывают посильную помощь.

Брендированную автоцистерну, выехавшую сегодня из распределительного центра, оставят на Донбассе, чтобы была возможность доставлять воду в районы, где в ней особенно остро нуждаются.

«Мы не просто продолжаем помогать жителям ЛДНР, но и расширяем нашу работу. Сбор помощи становится все масштабнее и уже давно вышел за рамки школ и волонтерских пунктов. Присоединился и бизнес, предприятия регулярно выходят с нами на связь, чтобы также оказать посильную помощь. На этот раз предоставили цистерну, которая сегодня отправилась на Донбасс. Что касается наших волонтеров, они работают сразу по обе стороны от границы. Это ежедневная помощь в распределительном центре в Домодедово, где ребята принимают, разгружают, сортируют и загружают гуманитарную помощь в фуры для дальнейшей отправки. На сегодняшний день нами уже доставлено 29 фур по 20 т полезного груза, 2 отправились сегодня. Также наши добровольцы раздают гуманитарную помощь жителям Донбасса» – отметила министр правительства Московской области по социальным коммуникациям Екатерина Швелидзе.

Вчера волонтеры Подмосковья совместно с военнослужащими Народной милиции ДНР доставили продукты питания, воду, товары для детей, одежду, детское питание, масло для лампад и свечи в Свято-Тихвинский Храм Московского патриархата в Волновахе. Далее гумпомощь, собранную в рамках акции «Доброе дело», передадут нуждающимся жителям.

«Мы получили гуманитарную помощь от детей Подмосковья: детское питание, елейное масло для богослужения, продукты, одежду – все, что необходимо людям. Наш город и все села вокруг в основном живут за счет гуманитарки. Батюшка будет раздавать ее по всем приходам, по всем селам нашим. У нас более 40 церквей, где батюшки также раздадут гуманитарную помощь своим прихожанам. Спасибо вам большое, что вы о нас заботитесь, не забываете», – сказала прихожанка храма в городе Волноваха Наталья.

Всю собранную в регионе гуманитарную помощь привозят на распределительный склад в Домодедово, оттуда силами волонтеров и Общественной палаты Московской области товары отправляют в ЛДНР и освобожденные территории. Фуры «Доброе дело» уже побывали в Новоазовском и Тельмановском районах ДНР, городе Ясиноватая и поселке Первомайский. Каждый день в центр приезжают порядка 20 газелей гуманитарной помощи, собранной со всего Подмосковья. Волонтеры работают на складе в две смены ежедневно с 9 утра до 21 вечера, 7 дней в неделю.

В Донецке с марта работает оперативный штаб гуманитарной миссии Подмосковья, а 22 апреля был открыт склад общей площадью около 3000 кв. м. Там волонтеры фасуют привезенный полезный груз в индивидуальные наборы, состоящие из продуктов питания и средств личной гигиены, которые потом направляют в разные территории Донбасса для поддержки населения.

Ранее в «Луганский республиканский центр экстренной медицинской помощи», а также «Республиканскую базу специального медицинского снабжения» в ДНР были доставлены медикаменты. Оттуда их по мере необходимости передают в местные учреждения здравоохранения.

Внести свою лепту и помочь жителям Донбасса можно в одном из 130 волонтерских пунктов. В этой работе задействовано 1,8 тыс. добровольцев. Выбрать удобный для себя пункт можно на volontermo.ru. На сайте опубликован и полный список того, что необходимо. Наиболее острая потребность сегодня в продуктах, средствах личной гигиены, детском питании, подгузниках и медикаментах. Важно, чтобы товар был в индивидуальной упаковке, продукты питания – с длительным сроком хранения, вес 1 товара – не более 6 кг.