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НОВОСТИ

В настоящее время никаких переговоров между РФ и Украиной нет - Слуцкий

23:05 17.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Переговоры России и Украины, начавшиеся по просьбе Киева, обернулись стагнацией и сейчас не ведутся ни в каком формате, немалый вклад в это внесли США. Об этом во вторник в своем телеграм-канале заявил глава комитета Госдумы по международным делам, член российской делегации на переговорах с Украиной Леонид Слуцкий.

«Уверен, что именно вашингтонские кураторы [президента Украины Владимира] Зеленского внесли немалый вклад в то, что переговоры, начавшиеся по просьбе Украины еще 28 февраля, в конечном итоге обернулись стагнацией и сейчас не ведутся ни в каком формате», — написал он.

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