За четыре дня площадь лесных пожаров в России выросла почти в два раза

10:05 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Площадь лесных пожаров в России выросла почти вдвое за четыре дня. По последним данным, сейчас в стране действуют 90 очагов возгорания на площади более 35 тысяч гектаров.

Утром 15 мая площадь пожаров составляла 19 657 гектаров.

В Авиалесохране сообщили, что самые крупные очаги зафиксированы в Иркутской области и Красноярском крае. Также большие лесные территории горят в Тыве и Хакасии. Говорит Москва

