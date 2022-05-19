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НОВОСТИ

За четыре дня площадь лесных пожаров в России выросла почти в два раза

10:05 19.05.2022 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Площадь лесных пожаров в России выросла почти вдвое за четыре дня. По последним данным, сейчас в стране действуют 90 очагов возгорания на площади более 35 тысяч гектаров.

Утром 15 мая площадь пожаров составляла 19 657 гектаров.

В Авиалесохране сообщили, что самые крупные очаги зафиксированы в Иркутской области и Красноярском крае. Также большие лесные территории горят в Тыве и Хакасии. Говорит Москва

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