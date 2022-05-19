Программа импортозамещения провалена полностью - Клишас
12:00 19.05.2022 Источник: Коммерсант.ru
Глава комитета Совета федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что программа импортозамещения в России «полностью провалена». Так он прокомментировал слова члена СПЧ, председателя Национального антикоррупционного комитета Кирилла Кабанова, что вместо импортозамещения некоторые руководители пытаются «пересадить нашу промышленность, а вместе с ней экономику на новую, теперь китайскую, "иглу"».
«Совершенно верно. Программа импортозамещения провалена полностью. Кроме бравурных отчетов отраслевых ведомств, нет ничего. Наши люди это видят и по товарам народного потребления, и во многих других сферах»,— написал господин Клишас в своем Telegram-канале. Коммерсантъ
НОВОСТИ
- 12:20 19.05.2022
- В России выявили 4 927 случаев заражения коронавирусом за сутки
- 12:18 19.05.2022
- Сбер создал нейросетевые сервисы, позволяющие сократить или переписать любой текст на русском языке без потери смысла
- 12:05 19.05.2022
- Илон Маск заявил, что будет голосовать за республиканцев
- 11:32 19.05.2022
- «Политический» дефолт РФ по инициативе США не скажется на ее реальной репутации — Медведев
- 11:20 19.05.2022
- ФРГ не будет делать шагов, которые вовлекут НАТО в конфликт на Украине — Шольц
- 11:14 19.05.2022
- Андрей Воробьев: В каждом городе Подмосковья должна быть флагманская школа, объединяющая талантливых учителей и учеников
- 11:05 19.05.2022
- В Польше будут судить двух граждан страны, обвиняемых в шпионаже в пользу РФ
- 11:04 19.05.2022
- Сбер запускает выгодные предложения ко Дню предпринимателя
- 11:00 19.05.2022
- В Госдуму внесен законопроект о российском движении детей и молодежи
- 10:32 19.05.2022
- С «Азовстали» вышли больше половины украинских силовиков, процесс еще идет
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать