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НОВОСТИ

Программа импортозамещения провалена полностью - Клишас

12:00 19.05.2022 Источник: Коммерсант.ru

Глава комитета Совета федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что программа импортозамещения в России «полностью провалена». Так он прокомментировал слова члена СПЧ, председателя Национального антикоррупционного комитета Кирилла Кабанова, что вместо импортозамещения некоторые руководители пытаются «пересадить нашу промышленность, а вместе с ней экономику на новую, теперь китайскую, "иглу"».

«Совершенно верно. Программа импортозамещения провалена полностью. Кроме бравурных отчетов отраслевых ведомств, нет ничего. Наши люди это видят и по товарам народного потребления, и во многих других сферах»,— написал господин Клишас в своем Telegram-канале.  Коммерсантъ

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