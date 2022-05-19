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В России выявили 4 927 случаев заражения коронавирусом за сутки

12:20 19.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 4 927, до 18 278 617. Об этом сообщили в четверг журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией. В относительном выражении прирост количества инфицированных составил 0,03%.

Число случаев выздоровления после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 5 952, до 17 670 628. Днем ранее в штабе сообщали о 6 134 вылечившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 97, до 378 072. Днем ранее было зарегистрировано 106 смертей.

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