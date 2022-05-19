В России выявили 4 927 случаев заражения коронавирусом за сутки
12:20 19.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 4 927, до 18 278 617. Об этом сообщили в четверг журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией. В относительном выражении прирост количества инфицированных составил 0,03%.
Число случаев выздоровления после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 5 952, до 17 670 628. Днем ранее в штабе сообщали о 6 134 вылечившихся.
Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 97, до 378 072. Днем ранее было зарегистрировано 106 смертей.
НОВОСТИ
- 12:18 19.05.2022
- Сбер создал нейросетевые сервисы, позволяющие сократить или переписать любой текст на русском языке без потери смысла
- 12:05 19.05.2022
- Илон Маск заявил, что будет голосовать за республиканцев
- 12:00 19.05.2022
- Программа импортозамещения провалена полностью - Клишас
- 11:32 19.05.2022
- «Политический» дефолт РФ по инициативе США не скажется на ее реальной репутации — Медведев
- 11:20 19.05.2022
- ФРГ не будет делать шагов, которые вовлекут НАТО в конфликт на Украине — Шольц
- 11:14 19.05.2022
- Андрей Воробьев: В каждом городе Подмосковья должна быть флагманская школа, объединяющая талантливых учителей и учеников
- 11:05 19.05.2022
- В Польше будут судить двух граждан страны, обвиняемых в шпионаже в пользу РФ
- 11:04 19.05.2022
- Сбер запускает выгодные предложения ко Дню предпринимателя
- 11:00 19.05.2022
- В Госдуму внесен законопроект о российском движении детей и молодежи
- 10:32 19.05.2022
- С «Азовстали» вышли больше половины украинских силовиков, процесс еще идет
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать