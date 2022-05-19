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Около половины покупателей российского газа уже открыли рублевые счета для оплаты — Новак

13:00 19.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Около половины из 54 компаний — клиентов «Газпром экспорта» уже открыли рублевые счета для оплаты российского газа. Окончательный список покупателей, перешедших на оплату газа в рублях, станет известен в ближайшие дни. Об этом рассказал вице-премьер РФ Александр Новак.

«У нас около 54 компаний, которые имеют договора с „Газпром экспортом“, есть крупные, есть средние и маленькие компании. По моим данным, около половины из этого количества уже открыла в нашем уполномоченной банке („Газпромбанк“ — прим. ТАСС) специальные счета валютные и рублевые, чтобы обеспечить поступление валютной выручки, конвертацию в рубли и оплату за поставленный газ в рублях», — сказал Александр Новак в ходе выступления на марафоне «Новые горизонты», организованного обществом «Знание».

Вице-премьер отметил, что окончательный список покупателей, которые согласились оплатить газ в рублях, и кто отказался от оплаты, станет известен уже в ближайшие дни. «Есть определенные даты платежей, есть авансы, есть предоплата, есть фактическая оплата за поставленный газ. Это механизм во времени растянутый. Например, поставки за апрель, по ним оплата окончательно происходит в мае», — пояснил он.

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