Спутник, запущенный с Плесецка, успешно выведен на орбиту
13:32 19.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Космический аппарат, запущенный с космодрома Плесецк, успешно выведен на орбиту, сообщили журналистам в четверг в Минобороны России.
«Космический аппарат, запущенный в интересах Минобороны России боевым расчетом Космических войск ВКС с Государственного испытательного космодрома Министерства обороны Российской Федерации сегодня, 19 мая, в расчетное время выведен на целевую орбиту и принят на сопровождение наземными средствами Главного испытательного космического центра имени Г. С. Титова Космических войск ВКС», — сообщили в ведомстве.
«После выведения на целевую орбиту космическому аппарату присвоен порядковый номер „Космос-2556“, — добавили в министерстве.
Ранее в четверг в Минобороны РФ сообщили, что 19 мая в 11:03 мск с космодрома Плесецк в Архангельской области боевой расчет Космических войск ВКС провел успешный пуск ракеты-носителя среднего класса «Союз-2.1а» с космическим аппаратом в интересах Минобороны России. По данным ведомства, предстартовые операции и пуск ракеты прошли в штатном режиме.
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