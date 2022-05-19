Спутник, запущенный с Плесецка, успешно выведен на орбиту

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Космический аппарат, запущенный с космодрома Плесецк, успешно выведен на орбиту, сообщили журналистам в четверг в Минобороны России.

«Космический аппарат, запущенный в интересах Минобороны России боевым расчетом Космических войск ВКС с Государственного испытательного космодрома Министерства обороны Российской Федерации сегодня, 19 мая, в расчетное время выведен на целевую орбиту и принят на сопровождение наземными средствами Главного испытательного космического центра имени Г. С. Титова Космических войск ВКС», — сообщили в ведомстве.

«После выведения на целевую орбиту космическому аппарату присвоен порядковый номер „Космос-2556“, — добавили в министерстве.

Ранее в четверг в Минобороны РФ сообщили, что 19 мая в 11:03 мск с космодрома Плесецк в Архангельской области боевой расчет Космических войск ВКС провел успешный пуск ракеты-носителя среднего класса «Союз-2.1а» с космическим аппаратом в интересах Минобороны России. По данным ведомства, предстартовые операции и пуск ракеты прошли в штатном режиме.