Путин обсудил с Токаевым вопросы торгово-экономического сотрудничества — Кремль

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин в четверг в телефонном разговоре с коллегой из Казахстана Касым-Жомартом Токаевым обсудил актуальные вопросы двустороннего взаимодействия стран, включая торгово-экономическое сотрудничество, сообщила пресс-служба Кремля.

«В развитие прошедшей 16 мая в ходе юбилейного саммита ОДКБ встречи Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева обсуждены актуальные темы двусторонней повестки дня, включая ряд практических вопросов торгово-экономического сотрудничества», — следует из сообщения.

Лидеры подтвердили взаимный настрой на всестороннее укрепление отношений союзничества и стратегического партнерства России и Казахстана, добавили в Кремле.