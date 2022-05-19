На Юрия Шевчука составлен протокол за дискредитацию российской армии - СМИ

15:32 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

На Юрия Шевчука составили протокол за дискредитацию российской армии/ Поводом стали высказывания музыканта о родине и специальной военной операции на концерте в Уфе.

По словам продюсера Радмира Усаева, сразу после выступления в гримёрку к артисту пришли полицейские, которые изолировали Шевчука от группы и общались с ним около часа.

На лидера группы ДДТ составили протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 20.3.3 КоАП, сообщает Telegram-канал Baza. Говорит Москва

