0
0
0
НОВОСТИ

На Юрия Шевчука составлен протокол за дискредитацию российской армии - СМИ

15:32 19.05.2022 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

На Юрия Шевчука составили протокол за дискредитацию российской армии/ Поводом стали высказывания музыканта о родине и специальной военной операции на концерте в Уфе.

По словам продюсера Радмира Усаева, сразу после выступления в гримёрку к артисту пришли полицейские, которые изолировали Шевчука от группы и общались с ним около часа.

На лидера группы ДДТ составили протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 20.3.3 КоАП, сообщает Telegram-канал Baza. Говорит Москва

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

15:12 19.05.2022
КНР обсуждает с РФ покупку дополнительных объемов нефти для пополнения резервов — Blomberg
0
64
15:00 19.05.2022
Путин обсудил с Токаевым вопросы торгово-экономического сотрудничества — Кремль
0
88
14:32 19.05.2022
Кремль не согласен с тем, что программа импортозамещения «провалена» — Песков
0
198
14:12 19.05.2022
Эрдоган заявил, что не намерен разрывать отношения с Путиным из-за Украины
0
153
14:00 19.05.2022
РФ высылает пять сотрудников португальского посольства в качестве ответной меры — МИД
0
166
13:32 19.05.2022
Спутник, запущенный с Плесецка, успешно выведен на орбиту
0
216
13:20 19.05.2022
Шольц согласился, что процесс вступления Украины в ЕС будет длительным
0
244
13:05 19.05.2022
В Москве выявили 365 заразившихся коронавирусом за сутки
0
195
13:00 19.05.2022
Около половины покупателей российского газа уже открыли рублевые счета для оплаты — Новак
0
217
12:32 19.05.2022
Премьер Польши заявил о готовности строить постоянные базы НАТО на восточном фланге
0
261

Возврат к списку