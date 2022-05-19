Более 3,5 тысяч клиентов Сбера прошли обучающий курс по исламским финансам

16:08

По итогам первого квартала 2022 года на площадке СберУниверситета более 3,5 тыс. пользователей прошли онлайн-курс «Исламское финансирование», причем 70% слушателей были внешними клиентами банками. Об этом сообщил старший вице-президент Сбербанка Олег Ганеев на сессии SberTalk, проходившей в рамках XIII Международного экономического саммита «Россия – Исламский мир KazanSummit – 2022». Учитывая отраслевую специфику и короткий срок с момента старта программы, эти данные свидетельствуют о популярности и востребованности темы среди российских пользователей онлайн-курсов.

Онлайн-курс «Исламское финансирование» появился на сайте СберУниверситета в январе 2022 года и доступен всем желающим. Программа включает два академических часа. По итогам обучения пользователи узнают о сущности исламской экономики, исламском финансировании и его ключевых принципах, инструментах формирования пассивов и активов в исламском банкинге. Курс построен в формате интерактива: в нем содержится инфографика, диалоги с экспертами и мини-тесты, с помощью которых пользователи смогут проверить степень усвоения пройденного материала.

«Большая доля внешних слушателей онлайн-курса говорит о популярности и высокой потребности в информации об исламской экономике у бизнеса и частных клиентов, – отметил Олег Ганеев. – Мы надеемся, что повышение финансовой грамотности и понимание клиентами основных принципов партнерского финансирования будет способствовать развитию этого рынка в России».