Единый фонд пенсионного и социального страхования заработает с начала 2023 года

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство РФ обсудит пакет законопроектов об объединении Пенсионного фонда и Фонда социального страхования. Об этом заявил на заседании правительства премьер-министр Михаил Мишустин. Он отметил, что кабмин «продолжает сокращать административные издержки и формировать удобные сервисы для людей и бизнеса».

«Сегодня мы обсудим большой пакет документов, которые позволят объединить в одну структуру два государственных внебюджетных фонда — пенсионный и Фонд социального страхования — и внести все необходимые для этого изменения в законы. Со следующего года в России появится единый Фонд обязательного пенсионного и социального страхования», — сказал премьер.