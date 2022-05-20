Посольство РФ считает «оскорблением государства» слова болгарской стороны о российской коррупции при строительстве "Балканского потока"

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова определила слова болгарской стороны о российской коррупции при строительстве газопровода «Балканский поток» как «оскорбление государства». Заявление дипломата прозвучало в пятницу на традиционном брифинге.

«Обратили внимание на информационные вбросы, касающиеся газопровода „Балканский поток“, на употребления термина коррупция в отношении президента Российской Федерации Владимира Путина в контексте газопровода „Балканский поток“. Подобные безосновательные высказывания в адрес главы государства являются абсолютно недопустимыми и не могут расцениваться нами иначе, как оскорбление государства», — сказала Митрофанова.

12 мая премьер-министр Болгарии Кирил Петков определил коррупцию, в том числе при строительстве газопровода «Балканский поток», как основной элемент влияния РФ в регионе и всей Европе.

Ранее Болгария не перешла на оплату поставок российского газа в рублях и решила полностью отказаться от топлива из РФ, зависимость от которого превышала 90%. В конце апреля «Газпром» прекратил поставки, а 11 мая София объявила, что законтрактовала первые два танкера с СПГ из США с поставкой в июне.

«Балканский поток» был построен как ответвление от «Турецкого потока» для поставок газа в Болгарию, Венгрию и Сербию с перспективой прокладки до распределительного центра в австрийском Баумгартене. «Турецкий поток» был построен после отказа от реализации аналогичного по мощности трубопровода «Южный поток» из-за позиции Софии, которая не разрешила прокладку труб по своей территории.