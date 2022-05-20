Сбер и Казань договорились о совместных проектах по цифровизации и комплексному развитию территории
16:18 20.05.2022
Сбербанк и Казань заключили два соглашения о намерениях — в области цифровизации экономики и в сфере совместного комплексного развития города. Подписи под документами поставили первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин и глава Казани Ильсур Метшин.
Первое соглашение, в частности, предусматривает стратегическое партнерство по внедрению и развитию на территории Казани новых цифровых технологий, проектов и решений, а также автоматизированных систем для повышения эффективности управления и контроля исполнения задач. На первом этапе сотрудничества стороны уже к 1 августа оценят возможность внедрения ряда решений от компаний экосистемы Сбера в Исполнительном комитете (мэрии) Казани — например, интеллектуальной системы управления от СберКоруса, HR-платформы «Пульс», продуктов для кибербезопасности от BI.ZONE и т. д.
Соглашение о комплексном развитии Казани, среди прочего, предполагает участие Сбербанка в структурировании сделок по финансированию освоения новых площадок на территории города, в том числе комплексной реновации территории речного порта, железнодорожного вокзала и 10-километровой набережной Волги, а также освоения набережной реки Казанки на территории казанской «Ривьеры». Общий бюджет этих проектов оценивается в несколько десятков миллиардов рублей.
«Мы давно и плотно взаимодействуем с Казанью, – рассказал Александр Ведяхин. – На каждом турникете Казанского метрополитена, в каждом трамвае и троллейбусе города реализована наша система оплаты проезда. В одном из казанских лицеев Сбер внедрил комплексное отраслевое решение ʺОбразованиеʺ, включающее биометрические системы контроля доступа, бесконтактную термометрию и видеонаблюдение c интеллектуальной видеоаналитикой. В Казани работает наша ʺШкола 21ʺ для программистов, обучение в ней проходит одна тысяча человек. Наконец, мы кредитуем здесь важнейшие инвестпроекты и являемся одним из крупнейших налогоплательщиков. С подписанными сегодня соглашениями наше сотрудничество выходит на новый уровень. Уверен, что вместе мы сделаем Казань ещё лучше».
«Для Казани Сбербанк является одним из ключевых партнеров при реализации различных проектов, – подчеркнул Ильсур Метшин. – Два новых направления, о сотрудничестве по которым мы достигли соглашения, позволят сделать новые значимые шаги в развитии города. Сбербанк — признанный лидер в области цифровизации услуг, и мы уверены, что сотрудничество с ним окажется для нас очень полезным при внедрении новых технологий, в частности при решении вопросов кибербезопасности в госсекторе, развитии интеллектуальных систем управления и автоматизации муниципальных процессов и услуг. Мы также договорились о партнерстве с участием инвесторов при комплексном развитии территории у речного порта и освоения набережной Казанки в районе ʺРивьерыʺ. Для нас эти территории являются новыми точками роста, и при поддержке Сбербанка, мы уверены, эти проекты будут реализованы на самом высоком уровне».
После подписания соглашений Александр Ведяхин, Ильсур Метшин и председатель Волго-Вятского банка Сбербанка Петр Колтыпин приняли участие в мероприятиях отмечающегося 20 мая Дня Волги. Вместе с волонтерами Сбера они взяли пробу воды в реке (такие замеры прошли одновременно в 30 разных точках в 15 расположенных на Волге городах; все пробы переданы для дальнейшего исследования в спецлабораторию в Москве), а также выпустили в Волгу три тысячи мальков стерляди. Всего при поддержке Сбера в Волгу будет выпущено в разных городах 17 тыс. мальков рыб ценных пород.
НОВОСТИ
- 17:32 20.05.2022
- Регионы РФ могут брать шефство над районами Донбасса по своему усмотрению — Песков
- 17:12 20.05.2022
- Турция обвиняет Швецию во лжи о признании РПК террористической организацией
- 17:00 20.05.2022
- Киберагрессия против России, как и в целом «санкционный наскок», провалились — Путин
- 16:32 20.05.2022
- В ЛНР сообщили об уничтожении трех крупных командных пунктов ВСУ
- 16:12 20.05.2022
- Главой МИД Франции будет назначена Катрин Колонна — ТВ
- 16:00 20.05.2022
- Путин наградил Арсена Павлова (Моторолу) орденом Мужества посмертно
- 15:40 20.05.2022
- Андрей Воробьев: Услуги БТИ должны предоставляться максимально удобно
- 15:32 20.05.2022
- Страны G7 выделят Украине $19,8 млрд в качестве финансовой поддержки
- 15:12 20.05.2022
- Посольство РФ считает «оскорблением государства» слова болгарской стороны о российской коррупции при строительстве "Балканского потока"
- 15:00 20.05.2022
- Корабли США шесть раз в 2022 г. выполняли задачи вблизи Калининградской области — Шойгу
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать