Сбер и Казань договорились о совместных проектах по цифровизации и комплексному развитию территории

16:18

Сбербанк и Казань заключили два соглашения о намерениях — в области цифровизации экономики и в сфере совместного комплексного развития города. Подписи под документами поставили первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин и глава Казани Ильсур Метшин.

Первое соглашение, в частности, предусматривает стратегическое партнерство по внедрению и развитию на территории Казани новых цифровых технологий, проектов и решений, а также автоматизированных систем для повышения эффективности управления и контроля исполнения задач. На первом этапе сотрудничества стороны уже к 1 августа оценят возможность внедрения ряда решений от компаний экосистемы Сбера в Исполнительном комитете (мэрии) Казани — например, интеллектуальной системы управления от СберКоруса, HR-платформы «Пульс», продуктов для кибербезопасности от BI.ZONE и т. д.

Соглашение о комплексном развитии Казани, среди прочего, предполагает участие Сбербанка в структурировании сделок по финансированию освоения новых площадок на территории города, в том числе комплексной реновации территории речного порта, железнодорожного вокзала и 10-километровой набережной Волги, а также освоения набережной реки Казанки на территории казанской «Ривьеры». Общий бюджет этих проектов оценивается в несколько десятков миллиардов рублей.

«Мы давно и плотно взаимодействуем с Казанью, – рассказал Александр Ведяхин. – На каждом турникете Казанского метрополитена, в каждом трамвае и троллейбусе города реализована наша система оплаты проезда. В одном из казанских лицеев Сбер внедрил комплексное отраслевое решение ʺОбразованиеʺ, включающее биометрические системы контроля доступа, бесконтактную термометрию и видеонаблюдение c интеллектуальной видеоаналитикой. В Казани работает наша ʺШкола 21ʺ для программистов, обучение в ней проходит одна тысяча человек. Наконец, мы кредитуем здесь важнейшие инвестпроекты и являемся одним из крупнейших налогоплательщиков. С подписанными сегодня соглашениями наше сотрудничество выходит на новый уровень. Уверен, что вместе мы сделаем Казань ещё лучше».

«Для Казани Сбербанк является одним из ключевых партнеров при реализации различных проектов, – подчеркнул Ильсур Метшин. – Два новых направления, о сотрудничестве по которым мы достигли соглашения, позволят сделать новые значимые шаги в развитии города. Сбербанк — признанный лидер в области цифровизации услуг, и мы уверены, что сотрудничество с ним окажется для нас очень полезным при внедрении новых технологий, в частности при решении вопросов кибербезопасности в госсекторе, развитии интеллектуальных систем управления и автоматизации муниципальных процессов и услуг. Мы также договорились о партнерстве с участием инвесторов при комплексном развитии территории у речного порта и освоения набережной Казанки в районе ʺРивьерыʺ. Для нас эти территории являются новыми точками роста, и при поддержке Сбербанка, мы уверены, эти проекты будут реализованы на самом высоком уровне».

После подписания соглашений Александр Ведяхин, Ильсур Метшин и председатель Волго-Вятского банка Сбербанка Петр Колтыпин приняли участие в мероприятиях отмечающегося 20 мая Дня Волги. Вместе с волонтерами Сбера они взяли пробу воды в реке (такие замеры прошли одновременно в 30 разных точках в 15 расположенных на Волге городах; все пробы переданы для дальнейшего исследования в спецлабораторию в Москве), а также выпустили в Волгу три тысячи мальков стерляди. Всего при поддержке Сбера в Волгу будет выпущено в разных городах 17 тыс. мальков рыб ценных пород.