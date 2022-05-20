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НОВОСТИ

Минюст РФ внес Ходорковского и Каспарова в реестр физлиц-иноагентов

22:40 20.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство юстиции РФ внесло в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, экс-руководителя компании ЮКОС Михаила Ходорковского и шахматиста Гарри Каспарова, следует из информации, опубликованной на сайте ведомства в пятницу.

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