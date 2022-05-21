Финансовая поддержка Запада может сделать госдолг Украины непосильным для страны - Moody's
09:00 21.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Moody's сегодня понизило долгосрочные рейтинги правительства Украины в иностранной и национальной валюте, а также рейтинги приоритетного необеспеченного долга в иностранной валюте с „Caa2“ до „Caa3“. Moody's также изменило прогноз на негативный», — отмечается в релизе.
Понижение рейтинга до «Caa3» обусловлено повышенными рисками устойчивости государственного долга Украины на фоне специальной военной операции РФ, ведущей к «более затяжному военному конфликту, чем первоначально ожидало Moody's».
Агентство поясняет, что связанный с международной финансовой поддержкой Украины значительный рост государственного долга, вероятно, окажется непосильным в среднесрочной перспективе.
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