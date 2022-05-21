Российские военнык в Житомирской области уничтожили партию военной техники из США - Минобороны РФ
12:00 21.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Высокоточными ракетами большой дальности морского базирования „Калибр“ в районе железнодорожной станции Малин Житомирской области уничтожена крупная партия вооружения и военной техники, доставленные из США и европейских стран для группировки украинских войск на Донбассе», — сказал он.
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