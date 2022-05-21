Российские военнык в Житомирской области уничтожили партию военной техники из США - Минобороны РФ

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы России ракетами «Калибр» уничтожили крупную партию вооружения и военной техники из США и Европы, предназначенную для группировки украинских войск на Донбассе. Об этом сообщил в субботу официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

«Высокоточными ракетами большой дальности морского базирования „Калибр“ в районе железнодорожной станции Малин Житомирской области уничтожена крупная партия вооружения и военной техники, доставленные из США и европейских стран для группировки украинских войск на Донбассе», — сказал он.