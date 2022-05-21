Орбан: Венгрия не присоединится к экономически неприемлемым мерам в отношении РФ
14:30 21.05.2022 Источник: Интерфакс
"Венгрия не присоединится к экономически неприемлемым мерам, на которые идут в Брюсселе", - приводит слова Орбана сербский телеканал РТС.
Он объяснил это тем, что когда дело доходит до повышения цен, речь не может идти о "санкциях в отношении России, подобных атомной бомбе, поскольку в этом случае мы не сможем защитить наш народ, и более того, будем иметь массу мигрантов на границах".
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