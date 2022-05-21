0
0
101
НОВОСТИ

Орбан: Венгрия не присоединится к экономически неприемлемым мерам в отношении РФ

14:30 21.05.2022 Источник: Интерфакс

Глава правительства Венгрии Виктор Орбан назвал "атомной бомбой" санкции ЕС в отношении России, заявил, что Венгрия не поддержит экономически неприемлемые меры.

"Венгрия не присоединится к экономически неприемлемым мерам, на которые идут в Брюсселе", - приводит слова Орбана сербский телеканал РТС.

Он объяснил это тем, что когда дело доходит до повышения цен, речь не может идти о "санкциях в отношении России, подобных атомной бомбе, поскольку в этом случае мы не сможем защитить наш народ, и более того, будем иметь массу мигрантов на границах".

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

15:00 21.05.2022
Россия открыта для честного диалога с США и относится с уважением к американскому надору - МИД РФ
0
39
14:45 21.05.2022
Россия ввела персональные санкции против 26 граждан Канады
0
74
14:10 21.05.2022
Села в Курской области были обтреляны из минометов со стороны Украины
0
143
12:00 21.05.2022
Российские военнык в Житомирской области уничтожили партию военной техники из США - Минобороны РФ
0
318
11:09 21.05.2022
Ди Майо предупредил об опасности возникновения «продовольственной войны»
0
382
10:40 21.05.2022
Делегаты из пяти стран покинули заседание в рамках встречи министров стран АТЭС
0
500
10:11 21.05.2022
Глава МИД Италии рассказал о плане урегулирования на Украине
0
466
09:20 21.05.2022
В ночь на воскресенье в Москве может похолодать до +5С
0
363
09:15 21.05.2022
"Газпром" подтвердил информацмю об остановке поставок газа в Финляндию
0
432
09:10 21.05.2022
Орбитальный "Боинг" произвел первую стыковку с МКС
0
502

Возврат к списку