Заммэра Андрей Бочкарёв: Участок продления Сокольнической линии метро до станции «Новомосковская» готов на 43%
17:23 21.05.2022
При этом строительство нового участка длиной 2,4 км идет параллельно со строительством участка дороги «Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе» от транспортно-пересадочного пункта «Столбово» до улицы Поляны. Как говорит Бочкарёв, станция расположится вдоль трассы, на ее пересечении с улицей Александры Монаховой. «Сейчас здесь завершаются работы по подготовке территории строительства и выносу инженерных коммуникаций для беспрепятственного сооружения продления линии метрополитена и автомагистрали «Солнцево-Бутово-Варшавское», - отметил заммэра.
Планируется, что строительство участка Сокольнической линии до «Новомосковской» даст возможность улучшить транспортное сообщение с поселениями Сосенское и Воскресенское, а также Щербинки, где будет появится возможность комфортной пересадки с наземных видов транспорта на метро.
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