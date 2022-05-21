Заммэра Андрей Бочкарёв: Участок продления Сокольнической линии метро до станции «Новомосковская» готов на 43%

17:23

Новый участок Сокольнической линии метро до станции «Новомосковская» построен на 43%, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв. По его словам, от «Коммунарки» до «Новомосковской» сейчас завершаются работы по сооружению котлованов, ведется сооружение основных монолитных конструкций и верхнего строения пути.

При этом строительство нового участка длиной 2,4 км идет параллельно со строительством участка дороги «Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе» от транспортно-пересадочного пункта «Столбово» до улицы Поляны. Как говорит Бочкарёв, станция расположится вдоль трассы, на ее пересечении с улицей Александры Монаховой. «Сейчас здесь завершаются работы по подготовке территории строительства и выносу инженерных коммуникаций для беспрепятственного сооружения продления линии метрополитена и автомагистрали «Солнцево-Бутово-Варшавское», - отметил заммэра.

Планируется, что строительство участка Сокольнической линии до «Новомосковской» даст возможность улучшить транспортное сообщение с поселениями Сосенское и Воскресенское, а также Щербинки, где будет появится возможность комфортной пересадки с наземных видов транспорта на метро.

