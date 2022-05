Нынешние власти США не планируют налаживать отношения с руководством РФ - Блинкен

09:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая в субботу перед выпускниками Джорджтаунского университета, намекнул на то, что нынешние власти Соединенных Штатов не планируют налаживать отношения с руководством России.



«Да, у Нью-Йоркского университета на церемонии вручения дипломов выступала [певица] Тейлор Свифт. Но мой аппарат не позволил мне принести сюда мою гитару, чтобы посвятить [песню Тейлор Свифт] We Are Never Ever Getting Back Together („Мы никогда больше не будем вместе“ — прим. ТАСС) президенту [РФ Владимиру] Путину», — пошутил глава американской дипломатии. «Они сказали, что это будет недипломатично, а также всем будет неловко», — продолжил госсекретарь.