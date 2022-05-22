Украине и Польше пора заключить новый договор о добрососедстве - Анджей Дуда

15:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Польши Анджей Дуда, выступая в воскресенье в Верховной раде, предложил украинской стороне заключить новый договор о добрососедстве.



«По моему глубокому убеждению, пора заключить новый договор о добрососедстве, который учтет то, что мы построили в наших отношениях хотя бы в течение последних месяцев», — приводит слова польского лидера агентство Укринформ.



Кроме того, по словам Дуды, нынешняя ситуация на Украине показала, что сеть автомобильных, железнодорожных дорог и другие виды транспортного сообщения между Украиной и Польшей работают недостаточно хорошо. По убеждению президента, «польско-украинская граница должна объединять, а не делить». Дуда предложил, чтобы «признаком хороших двусторонних отношений стало быстрое железнодорожное сообщение между Киевом и Варшавой». «Мы построим его вместе», — заключил польский лидер.



