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Украине и Польше пора заключить новый договор о добрососедстве - Анджей Дуда

15:45 22.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Польши Анджей Дуда, выступая в воскресенье в Верховной раде, предложил украинской стороне заключить новый договор о добрососедстве.

«По моему глубокому убеждению, пора заключить новый договор о добрососедстве, который учтет то, что мы построили в наших отношениях хотя бы в течение последних месяцев», — приводит слова польского лидера агентство Укринформ.

Кроме того, по словам Дуды, нынешняя ситуация на Украине показала, что сеть автомобильных, железнодорожных дорог и другие виды транспортного сообщения между Украиной и Польшей работают недостаточно хорошо. По убеждению президента, «польско-украинская граница должна объединять, а не делить». Дуда предложил, чтобы «признаком хороших двусторонних отношений стало быстрое железнодорожное сообщение между Киевом и Варшавой». «Мы построим его вместе», — заключил польский лидер.

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