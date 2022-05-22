Украине и Польше пора заключить новый договор о добрососедстве - Анджей Дуда
15:45 22.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«По моему глубокому убеждению, пора заключить новый договор о добрососедстве, который учтет то, что мы построили в наших отношениях хотя бы в течение последних месяцев», — приводит слова польского лидера агентство Укринформ.
Кроме того, по словам Дуды, нынешняя ситуация на Украине показала, что сеть автомобильных, железнодорожных дорог и другие виды транспортного сообщения между Украиной и Польшей работают недостаточно хорошо. По убеждению президента, «польско-украинская граница должна объединять, а не делить». Дуда предложил, чтобы «признаком хороших двусторонних отношений стало быстрое железнодорожное сообщение между Киевом и Варшавой». «Мы построим его вместе», — заключил польский лидер.
НОВОСТИ
- 15:35 22.05.2022
- На белорусскую территорию заходят украинские диверсанты - Совбез Белоруссии
- 14:55 22.05.2022
- На Украине до23 августа продлили военное положение и всеобщую мобилизацию
- 14:45 22.05.2022
- К осени с «топливной бедностью» могут столкнуться до о 40% британских семей - глава E.ON UK
- 13:55 22.05.2022
- Более 11,5 тыс. жителей Донбасса за сутки пересекли границу РФ в Ростовской области
- 13:45 22.05.2022
- Зеленский анонсировал законопроект об особом статусе граждан Польши на Украине
- 13:35 22.05.2022
- Уничтожение партии западного вооружения на Украине не подтвердили в Белом доме
- 12:10 22.05.2022
- С официальным визитом в Японию прибыл президент США Джо Байден
- 12:00 22.05.2022
- За неделю очередь из грузовиков на въезд из Эстонии в РФ под Псковом увеличилась вдвое
- 11:55 22.05.2022
- Из-за роста цен на энергоносители выиграет азиатский регион
- 11:50 22.05.2022
- Иммунолог предложил задуматься о возобновлении в РФ вакцинацию от натуральной оспы
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать