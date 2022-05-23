В МИД Норвегии ответили на призыв Моравецкого делиться прибылью от продажи газа и нефти

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Государственный секретарь в министерстве иностранных дел Норвегии Эйвинд Вад Петерссон ответил на предложение премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого о том, что Норвегии следует поделиться доходами от продажи нефти и газа. Об этом в воскресенье сообщила газета «Афтенпостен» (Aftenposten).

По ее информации, Петерссон подчеркнул, что возросшие доходы от экспорта нефти и газа в основном поступают в пенсионный фонд для будущих поколений. При этом госсекретарь МИД Норвегии отметил, что, несмотря на увеличение прибыли от продажи нефти в связи с ситуацией на Украине, размер фонда сократился приблизительно на 550 млрд норвежских крон, отчасти из-за падения фондового рынка.

В то же время Петерссон указал на то, что норвежская экономика и потребители также пострадали от повышения цен на электроэнергию и бензин. Вместе с тем он заметил, что «Норвегия уже внесла значительный вклад в поддержку Украины и будет продолжать вносить еще больший вклад».

22 мая Моравецкий, общаясь с молодежью, заявил, что Норвегия получает гигантскую прибыль от экспорта нефти и газа и должна поделиться своими доходами. По его словам, Норвегия «опосредованно жирует» на ситуации, связанной с событиями на Украине. Избыточная прибыль от нефти и газа, превышающая среднегодовую за последние годы, маленького пятимиллионного государства Норвегии, как утверждал польский премьер, превысит 100 млрд евро, поэтому Норвегия «должна немедленно поделиться этой избыточной, гигантской прибылью».

Слова польского премьера спровоцировали волну комментариев. В правящей партии, защищая Моравецкого, указали, что в самой Норвегии ведется дискуссия о том, чтобы направить часть заработанных средств на помощь Украине. Оппозиция критикует высказывания главы правительства, подчеркивая, что они могут негативно отразиться на отношениях Польши и Норвегии.