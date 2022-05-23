Андрей Воробьев: Подмосковным предпринимателям компенсируют затраты на открытие бизнеса по франшизе
15:02 23.05.2022
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Фото пресс-службы губернатора Московской области
«Мы видим особую устойчивость, доходность, прибыльность малого бизнеса тогда, когда используют франшизу. Мы предусмотрели компенсации для франшиз. Смысл заключается в том, что мы помогаем в первом взносе, чтобы семьи, предприниматели могли начать свой устойчивый бизнес, могли принять сотрудников на работу», – рассказал Андрей Воробьёв.
Губернатор сообщил, что программа начинается с 1 июля. Поддержка старта бизнеса по франшизе предусматривает субсидии для компенсации расходов на приобретение оборудования и на оплату аренды. Если владельцами франшиз являются компании из других регионов, то ее размер составит 30% затрат – до 500 тыс. руб. Если франшиза подмосковная, то компенсация составит 50% затрат – до 1 млн руб. С решениями для франчайзинга можно ознакомиться на Инвестиционном портале Московской области.
Кроме того, Андрей Воробьёв сообщил, что программа «Новая экономика Подмосковья» будет дополняться и расширяться. Но, чтобы эта работа была грамотно выстроена и была полезна для бизнеса, в Подмосковье запускается большой опрос. Он необходим для понимания дополнительно возникших рисков и принятия своевременных решений: востребованы ли текущие меры поддержки и воспользовался ли бизнес этими возможностями. Для участия в опросе достаточно перейти по ссылке.
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