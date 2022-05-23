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Суд на Украине дал разрешение на арест Януковича за подписание Харьковских соглашений

17:32 23.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Суд в Киеве избрал бывшему президенту Украины Виктору Януковичу меру пресечения в виде содержания под стражей за подписание Харьковских соглашений о размещении Черноморского флота России в Крыму. Об этом в понедельник сообщил офис генерального прокурора Украины.

«Печерский районный суд города Киева 23 мая 2022 года избрал бывшему президенту Украины меру пресечения в виде содержания под стражей в уголовном производстве по обстоятельствам совершения им государственной измены, — говорится в сообщении в телеграм-канале офиса. — 21 апреля 2010 года, находясь в городе Харькове, подозреваемый подписал от имени Украины соглашение между Украиной и Российской Федерацией, которым продлил на 25 лет срок пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины».

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