В партии Порошенко назвали показания Медведчука заказом СБУ

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинская партия «Европейская солидарность» экс-президента Петра Порошенко в понедельник назвала показания политика Виктора Медведчука против своего лидера заказом, за которым стоит Служба безопасности Украины (СБУ).

«Нет никаких сомнений, что слова о Порошенко Медведчуку написали заказчики, поэтому и читал он их с суфлера. Платой за эти „показания“ было улучшений условий содержания и обещание обмена», — говорится в заявлении на странице партии в «Фейсбуке» (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

В «Европейской солидарности» также обвинили спецслужбу в том, что она в условиях военного положения не расследует дела против отдельных генералов СБУ и депутатов Верховной рады, а «нарушает принцип внутриполитического единства».

Ранее в понедельник СБУ распространила видеозапись, на которой Медведчук дал показания против Порошенко по делам о выводе из госсобственности нефтепродуктопровода «Самара — Западное направление» и о поставках угля из Луганской и Донецкой народных республик. В СБУ указали, что Медведчук сообщил детали согласования в 2014–2015 годах механизма закупки угля для Украины в ЛНР и ДНР, по его словам, в этом была задействована вся верхушка государственного аппарата, начиная с президента Порошенко.