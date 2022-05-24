Украинские военные заминировали выход из Днепра в море — замглавы Херсонской области

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Выход в Днепро-Бугский лиман, который соединяет реку Днепр и Черное море, заминирован украинской стороной. Об этом ТАСС сообщил во вторник заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

«Выход с Херсонского порта не заминирован — заминирован выход в Днепро-Бугский лиман. Там с украинской стороны все заминировано и обстреливается, это ближе к Очакову Николаевской области», — сказал Стремоусов.