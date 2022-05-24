У Киева есть план Б на случай гибели президента - Зеленский
09:20 24.05.2022 Источник: Известия
Президент Украины Владимир Зеленский заявил 23 мая, что у Киева есть план Б на случай его гибели. «Согласно нашему законодательству, есть кому управлять государством. Мы были подготовлены и разделены — я, премьер-министр и глава парламента», — сказал Зеленский во время выступления по видеосвязи в Давосе.
По его словам, власти Киева готовы к процессу передачи власти в руки иного руководителя в случае смерти другого.
«Мы разделили кабмин на две части, это было два дубля, чтобы страна могла быть защищена даже от таких результатов», — отметил политик.
В марте в офисе Зеленского заявили о более 10 попытках ликвидировать президента. Советник главы ведомства Михаил Подоляк уточнил, что выводы в офисе президента сделали на основании того, что к ним постоянно поступают сообщения о пытающихся проникнуть в правительственный квартал Киева диверсионно-разведывательных группах (ДРГ). Известия
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