У Киева есть план Б на случай гибели президента - Зеленский

09:20 Источник: Известия

Президент Украины Владимир Зеленский заявил 23 мая, что у Киева есть план Б на случай его гибели. «Согласно нашему законодательству, есть кому управлять государством. Мы были подготовлены и разделены — я, премьер-министр и глава парламента», — сказал Зеленский во время выступления по видеосвязи в Давосе.

По его словам, власти Киева готовы к процессу передачи власти в руки иного руководителя в случае смерти другого.

«Мы разделили кабмин на две части, это было два дубля, чтобы страна могла быть защищена даже от таких результатов», — отметил политик.

В марте в офисе Зеленского заявили о более 10 попытках ликвидировать президента. Советник главы ведомства Михаил Подоляк уточнил, что выводы в офисе президента сделали на основании того, что к ним постоянно поступают сообщения о пытающихся проникнуть в правительственный квартал Киева диверсионно-разведывательных группах (ДРГ). Известия

