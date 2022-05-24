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В России выявили 3 785 случаев ковида за сутки

12:00 24.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 3 785, до 18 301 393. Об этом сообщили во вторник журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией. В абсолютном выражении прирост стал минимальным с 16 апреля 2020 года, в относительном он составил 0,02%.

Число случаев выздоровления после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 6 352, до 17 700 372. Днем ранее там сообщали о 5 117 вылечившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 90, до 378 516. Днем ранее было зарегистрировано 76 смертей.

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