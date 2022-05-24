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Возникла реальная угроза создания Украиной ядерного оружия и средств его доставки — Шойгу

15:00 24.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Возникла угроза создания ядерного оружия Украиной и средств его доставки, причем исследования по биопрограммам США на украинской территории проводились тайно, в нарушение взятых международных обязательств. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании Совета министров обороны Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

«Возникла реальная угроза создания Украиной ядерного оружия и средств его доставки. На ее территории была сформирована сеть из более чем 30 биолабораторий, задействованных в военно-биологической программе США. Документально подтверждено, что исследования проводились тайно, в нарушение взятых международных обязательств», — сказал он.

Шойгу подчеркнул, что в непосредственной близости у границ РФ, по сути, создавались компоненты биологического оружия, отрабатывались методики дестабилизации эпидемиологической обстановки.

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