ВКС РФ поразили радиотехнический центр ВСУ в Николаевской области — МО РФ
13:05 25.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
ВКС РФ высокоточными ракетами воздушного базирования поразили командный пункт 14-й механизированной бригады, узел связи, радиотехнический центр Вооруженных сил Украины (ВСУ) и два радиолокационных поста ПВО за сутки. Об этом сообщил в среду официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
«За сутки высокоточными ракетами воздушного базирования поражены три пункта управления, в том числе командный пункт 14-й механизированной бригады и узел связи в районах Врубовки и Бахмута, радиотехнический центр ВСУ в районе населенного пункта Днепровское Николаевской области», — сказал Конашенков.
Также, по его словам, поражен логистический центр 72-й мотопехотной бригады в районе Соледара, две базы горючего в Харьковской области, два радиолокационных поста ПВО и военная техника на базе хранения в районе населенного пункта Бахмут и 16 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ.
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