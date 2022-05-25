ВКС РФ поразили радиотехнический центр ВСУ в Николаевской области — МО РФ

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ВКС РФ высокоточными ракетами воздушного базирования поразили командный пункт 14-й механизированной бригады, узел связи, радиотехнический центр Вооруженных сил Украины (ВСУ) и два радиолокационных поста ПВО за сутки. Об этом сообщил в среду официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«За сутки высокоточными ракетами воздушного базирования поражены три пункта управления, в том числе командный пункт 14-й механизированной бригады и узел связи в районах Врубовки и Бахмута, радиотехнический центр ВСУ в районе населенного пункта Днепровское Николаевской области», — сказал Конашенков.

Также, по его словам, поражен логистический центр 72-й мотопехотной бригады в районе Соледара, две базы горючего в Харьковской области, два радиолокационных поста ПВО и военная техника на базе хранения в районе населенного пункта Бахмут и 16 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ.