Инфляционные ожидания населения в мае снизились на 1 п. п. — до 11,5% — ЦБ РФ

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Инфляционные ожидания населения в мае снизились по сравнению с апрелем на 1 п. п. и составили 11,5%, вернувшись к уровням мая 2021 г., следует из материалов Банка России.

«Инфляционные ожидания населения в мае 2022 г. снизились, по данным опроса ООО „инФОМ“, проводимого по заказу Банка России. Медианная оценка инфляционных ожиданий составила 11,5% (-1 п. п. к апрелю), вернувшись к значениям мая предыдущего года. Снижение инфляционных ожиданий населения происходило второй месяц подряд на фоне укрепления рубля и сохранения позитивных ожиданий респондентов относительно экономических перспектив страны», — отмечает регулятор.